Hoe eerder dat we beseffen dat dit systeem inclusief stemmen kapot is, hoe eerder we kunnen werken aan een nieuwe start van Nederland.

Politici aan de top geven hun huidige macht nooit meer weg, niet vrijwillig, en niet via de stembus. Die kiezen nog liever een coalitie met alle partijen - PVV/FVD dan macht inte moeten leveren.

We zullen de straat opmoeten of op zijn Ghandi's werk weigeren totdat de machtstructuren worden aangepast. Het is al eerder gelukt in de geschiedenis.

Het alternatief als we niets doen is dat ons land verdwijnt, onze cultuur en rijdkom verdwijnt, en uiteindelijk ook al onze vrijheden verdwijnen.

Want je ziet nu al dat ze volledig binnen de huidige wetskaders ons land vakkundig afbreken.