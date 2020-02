Van die dingen. De paus is katholiek. Water is nat. Rutger Bregman lult uit zijn nek. Van friet eten word je dik. Van bier drinken word je dronken. Je mag ook helemaal niks meer zeggen in dit land. Bij NAC is het een zootje. Gele sneeuw niet eten. Epstein didn't kill himself. Bij Hoevelaken linksaf. Je kunt geen omelet bakken zonder eieren te breken. In de zomer is het warmer dan in de winter. Bolognese chips is de lekkerste chips. België is geen land. Drie keer drie is negen. En de vvd is de minst integere partij van Nederland.