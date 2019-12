Een, twee, drie, veertien. Wat maakt het allemaal ook uit. Dus toen een 51-jarige knuppel uit Uitgeest voor de 15de keer (één, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven, acht, negen, tien, elf, twaalf, dertien, veertien, vijftien) dronken achter zijn stuur vandaan werd geplukt zal hij er geen traan om hebben gelaten. Straks gewoon nog een keertje proberen, kan jou het schelen. Nu staan we in dit land niet per se bekend om onze legendarische pakkans dus de keren dat meneer dronken is gaan rijden zal de honderd wel passeren. Moeten er echt kinderen worden doodgereden voordat we gewoon het autootje in de shredder gooien, rijbewijsje verbranden en meneer verplicht op therapie sturen dan wel een paar jaar laten afkicken in een gevangenis? "Bestuurder heeft wederom een dagvaarding uitgereikt gekregen." Ja, dat helpt. Joehoe OM, zouden we in het kader van de veiligheid misschien ook type auto + kenteken mogen weten? Dan springen we alvast aan de kant.