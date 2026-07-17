Ochtendspits verslagen. NUL KILOMETER FILE
De kop van de blikken slang is vermorzeld
De zomervakantie is voor een groot deel van het land al in volle gang. Na vandaag krijgt ook de regio Midden vakantie. Er zal de komende weken dan ook minder woon- werkverkeer op de wegen zijn. Nu staat er landelijk 0 km file. Check je route op: https://t.co/2KZE1xwgMr pic.twitter.com/PzF7hbXEag— Rijkswaterstaat Verkeersinformatie (@RWSverkeersinfo) July 17, 2026
WIJ ZIJN NEDERLAND. De blikken polonaise is verslagen. Na een jaar met file (geen idee) hedenochtend weer eens GEEN FILE. Nul komma nul kilometer. Is dit land ons land nog wel, ja, dit is het land van de VVD, van de Madlener Highways, van automotive klungel Koos Spee, van Mark 'sjakie' Harbers en van Vincent Karremans - al is die laatste een verrader, met z'n ""benenwagen"". Nee, dan wij. We scheuren 130 met de vlam in de pijp & 180 linkerbaan, triple zo hard als toegestaan. We komen op tijd op ons werk. We hadden vanochtend zelfs tijd een gehaktballetje uit de pan te trekken bij de Esso. We zwaaien naar links en daar rijdt niemand, we steken een middelvinger op naar rechts en daar rijdt óók niemand, en de schooiers van XR hadden kennelijk ook een dagje ijsvrij. NUL KILOMETER, met tot slot een dienstmededeling voor iedereen die in het veevervoerabonnement van het rijdende afvalverwerkingsbedrijf Koolmees Travels is getrapt: uw abonnement is doorlopend en zal stilzwijgend tegen een veel hoger tarief worden verlengd.
?????
Reaguursels
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