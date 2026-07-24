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Politie komt met strafpunten voor op uw verkeershufterspaarkaart

Spaar ze allemaal

verkeersovertreding gespot door politie

Nieuw bij politie en justitie: de verkeershufterspaarkaart! Een fantastische actie waarbij u punten kunt scoren voor het begaan van al uw favoriete verkeersovertredingen. RTL Nieuws weet: "Het strafpuntensysteem is een nieuwe poging om hardnekkige veelplegers in het verkeer te stoppen." Voor 1 punt kunt u bijvoorbeeld appen achter het stuur of uw gordel stiekem niet omdoen. Bent u echter een stuk fanatieker dan kunt u dronken achter het stuur stappen, stukkie sturen zonder rijbewijs of een ernstig ongeval veroorzaken om maar liefst 2 of 3 punten te pakken. Zit u zo op 6 punten. En 6 punten = volle spaarkaart. Die kunt u dan bij een bureau bij u in de buurt inleveren om in een hogere categorie te belanden, de categorie van zogeheten 'veelplegende verkeershufters'. Dat is nou waar voor al dat harde rijden. U heeft immers veel liever de verkeershufterspaarkaart uw dashboardkastje liggen dan een rijontzegging of zo.

Tags: strafpunten, puntensysteem, verkeer, verkeershufters
@Dorbeck | 24-07-26 | 11:00 | 162 reacties

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