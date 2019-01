De VVD staat model voor een groot deel van de Nederlandse bevolking; rechts lullen en links vullen. Het liefst zonder bonnetje. Die ziekte zit er al eeuwenlang goed in. Net zo goed als iedereen te vriend willen houden zolang je er maar aan kan verdienen. En zo komen we pak m beet 350 jaar later uit; En de moeilijkheden kwamen, in het Rampjaar 1672. Tijdens zijn regeringsperiode van eenentwintig jaar had de ijverige politicus Johan de Witt 22.191 vellen aan resoluties volgeschreven, terwijl de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden uitgroeide tot de grootste handelsnatie ooit met de sterkste zeevloot ter wereld. Maar de gelegenheidscoalities die hij met de buurlanden sloot om zich de andere van het lijf te houden bleken in 1672 niet meer te werken. Engeland, Frankrijk, de bisschop van Munster en de aartsbisschop van Keulen verklaarden de oorlog aan de Republiek. Een Frans-Engelse aanval over zee werd afgeslagen, maar het land met de sterkste zeevloot ter wereld bleek een verwaarloosd landleger te hebben en vreemde troepen dreigden vanuit het zuiden en het oosten de Republiek volledig onder de voet te lopen.

Voor het eerst werd de Waterlinie in werking gesteld, wat tot onrust leidde op het platteland. Het feit dat de polders slechts langzaam onder water liepen veroorzaakte weer paniek in de steden. ‘Het volk was redeloos, het land reddeloos en de regering radeloos. Ik vraag mij af of we van de geschiedenis geleerd hebben. We zijn in ieder geval al goed op weg vwb het verdelen in twee kampen die elkaar het licht in de ogen niet gunnen.