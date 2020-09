Totaal jankverhaal van de voorzitter van een islamitische studentenvereniging op Radio 1. "Dat er vaak toch nog wel negatieve beeldvorming heerst over het islamitische geloof." Nu is dat een prima constatering gezien feitelijke berichtgeving als '18 jaar islamitisch terrorisme, 31.221 aanslagen, 146.811 doden' maar dan meteen dat gehuil over anderen. Dat we 't allemaal niet snappen zoals hij het snapt. Over berichtgeving in de media. "En als dat het enige is waarop je jouw visie op de islam kan baseren, dan is dat, ja, helaas, negatief." En dus gaan de moslimjongeren ons doceren over de Ware Islam omdat Nederlanders niet weten wat dat inhoudt.

Die islam wordt mensen de hele dag opgedrongen, alsof het iets geweldigs is. Alsof Mohammed over de aarde heeft staan zeiken, het waren allemaal Werther's Originals en nu kan iedereen ervan genieten. De aandacht voor de islam is er altijd & overal, en niet alleen in het straatbeeld met moskee, azaan, halalslagers en jurkenwandelaars in Amsterdam-West, maar ook gewoon in de media. IEDEREEN in Nederland weet wat de Ramadan is en iedereen weet wat het Suikerfeest is, omdat we in ónze kranten lezen dat het Suikerfeest maar eens een vrije dag zou moeten worden (*, *, enz.). Die lieve fijne goeie gezellige islam bij wie de politie zo graag op de thee komt heeft allang een uitzonderingspositie verworven in onze samenleving. Religiekritiek is islamofobie, hoofddoek beschimpen is racisme, profeet bespotten is regelrechte zelfmoord. Allemaal omdat hún profeet de enige is, of de beste, of degene met de ALLERLANGSTE LUL. Kies maar wat. De moslimjongeren hoeven helemaal niet aan klantenbinding te doen, want de islam sluit toch alleen maar unilaterale overeenkomsten. Het is eenrichtingsverkeer, en omkeren is streng verboden. Wie die islam niet zo leuk vindt, mag branden in de hel. Wie de islam wil verlaten, mag al helemaal branden in de hel. En dan wordt er gewoon geweld gebruikt. Of erger nog, dan trekt men de islamofobiekaart. Het is geven geven geven geven. En we moeten de opsomming maar weer maken, en we zullen het wel weer doen, en we zullen het blijven doen, want fuk dat regressief agressief expansionistisch moreel verheven kudtgeloof:

De ware islam is dat vrouwen een vod visuele onderdrukking op hun hoofd moeten dragen. Dat ze achter het mannetje aan moeten hobbelen, want mannen zijn opzichters over de vrouwen. Dat ongehoorzame vrouwen tikken mogen krijgen. Dat mannen denken dat de eer van de familie is aangetast als een vrouw een keertje per ongeluk met een blanke Hollander tongt. Dat vrouwen niet door dezelfde deur naar binnen mogen als mannen. APARTE INGANGEN HALLO GROENLINKS EN D66, het is 2020 hè? En waar zijn ze dan, die zogenaamde vrijheidsfundamentalisten? Ze zitten allemaal verstrikt in hun eigen paradox: iedereen is gelijk en de islam is dat dus ook. Ja, behalve dan dat de spelregels van de islam net effe wat anders zijn. Voor homoseksuelen die een kettingslot tegen de tanden hebben gekregen, want homoseksualiteit is verachtelijk; zo leren kindertjes op basisscholen dat Allah een compleet volk vernietigde vanwege homoseksualiteit. Voor transgenders, want Allah vervloekt ze. Voor vrouwen die in elkaar getimmerd worden door hun man, want scheiden is een zonde. Voor vrouwen die naar bed willen met een man, want seks voor het huwelijk taboe. Voor vrouwen die naar beneden kijken en zien dat de boel verminkt is. En dan laten we het kopje 'afkeer van de Nederlandse samenleving' dit keer maar voor wat het is. En die aanslagen? Dat is nooit de Ware Islam. Maar wat ís dan de ware islam, als de Koran, de Hadith en de soenna doorspekt zijn met smoking guns om homo's in het gezicht te tuffen, niet-moslims af te slachten, vrouwen te vernederen, metrostations op te blazen en cartoonisten om te leggen?

Er heeft geen secularisering plaatsgevonden binnen de islam. Er was nooit een verlichting. Het is een pre-Middeleeuwse verzameling doffe ellende en we krijgen het állemaal door onze strot gedrukt, met in tranen gedoopte kleuterij als 'De Ware Islam Campagne' van de Ahmadiyya Moslim Jongerenorganisatie Nederland.