We zitten momenteel op hetzelfde niveau als de middeleeuwen in de geld verdeling tussen arm en rijk. Het voetvolk ziet al 30+ jaar zijn koopkracht elk jaar dalen. Jeuj +1% loon erbij, oh shit de huur is 5% omhoog, g/w/l gaat elk jaar met 10% omhoog, zorg is nooit goedkoper geworden ondanks dat beloofd is, vervoer is alleen maar duurder geworden. Alle kosten zie ik al vele jaren zo ontzettend veel harder stijgen dan mijn inkomen. Eten wat het afgelopen half jaar bijna 10% duurder is geworden, terwijl daar vorig jaar nog de BTW verhoging overheen kwam.

We streven als land rechtstreeks op dezelfde armoede af waar de gemiddelde burger tot de vorige eeuw in leefde.

Een bevolking in de armoede betekend dat het land in de armoede zit. Gelukkig hebben dat soort voorbeeldige armoedzalige landen ook zo veel rijke mensen, oh wacht niet? De meeste rijke mensen wonen in de rijke landen? Wat een verassing!?

40 jaar geleden kon 1 persoon met zijn gemiddelde baantje nog een gezin in leven houden. Tegenwoordig is het al moeilijk zat om als alleenstaande jezelf niet de schulden in te werken. Gaat de goede kant op.