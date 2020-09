Rond de eeuwwisseling, wat had je toen? GeenCommentaar en Retedinges bestonden nog. Sargasso had nog levenskansen. BBrussen.nl was lachen (maar wtf is daarmee gebeurd?), Lucaswashier.nl een beetje verknipt en iedereen was de echte Wim Heitinga. Aan de overkant had je NiBuRu, die in aliens en chemtrails geloofden voordat het over Demmink ging. En vanaf Demmink escaleerde het helemaal uit de hand. De couranten haalden hun nuffige neus op voor het internet, de televee had geen idee (nog steeds niet, eigenlijk) en social media begon nog schattig met die glittergifjes en dansende bananen op Hyves, maar inmiddels is "dat hep op feesboek gestaan" al genoeg reden om met heel veel woede, 100 vragen en een ordnermap met een rekenmachine een jong talent van het sympathieke NieuwNieuws aan te vallen tijdens een schreeuw-séance richting dat Sovjetvormige Staatsomroepgebouw. Sure, we get it, de NOS is eenzijdigheid van alle kanten, maar dit begint nogal rap z'n verstand te verliezen allemaal.

En dat ligt echt niet aan het leeuwendeel van de online lezers, die groot geworden zijn op & met ouderwetse blogs, van ouderwetse bloggers (of gelegenheidstikkers in de marge als Realshowstopper of seven). Zijn ze er nog? En dan niet met Xandernieuws of Ninefornews aankomen, dat zijn juist degenen die nu samen met Lange Frans voor het NOS-gebouw staan met hun totaaldebiele woede en hun 5Gates spin in het web eigen onderzoek dat hep op feesboek gestaan-retoriek. Die lui staan aan de rand van de afgrond en zijn ten volle bereid om nog een stap vooruit te zetten, en dan nog denken ze dat ánderen de lemmingen zijn. Echte blogs zoeken we, van verstandige, normale mensen. Met een mening, maar ook een baan. Met een kritische nieuwshouding, maar alle zintuigen nog intact. Met een onderbuik die in balans is met een gezond verstand. Bent of kent u ze nog, zulke (Nederlandse!) blogs & bloggers? Drop je eigen link of je favo titel in de comments, misschien kunnen we er nog een geinige RSS-feed van maken tijdens een volgende café-avond.

Hier alvast een Engelstalige tip

En in een zijzaaltje is een cursus aquarellen vanavond

Ach eigenlijk zijn we al lang uit de tijd