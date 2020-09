Van alle kinderachtige zeikers in de coronacrisis zijn studenten die klagen over de kwaliteit van hun onderwijs wel de allerkinderachtigste zeikers. Echt. Ga zeuren over dat je door corona niet meer met je doorgpilde harses tegen elkaar aan mag rijen zonder dat je door het bevoegd gezag als 'aso' wordt betiteld en/of een boete en strafblad aan je studentikoze bips krijgt, maar laat het zeuren over de kwaliteit van het onderwijs aan droogstoppelige dochters van complotwaanzinnige wetsovertreders. Hoe dan ook. Regeringspartijen CDA (bekend van minister Grapperhaus) en vvd (bekend van Mark 'Mildheid & Genade' Rutte) willen nu MYSTERY GUESTS inhuren om te kijken of de kwaliteit van het onderwijs in tijden van corona wel voldoende is. Man man man. Zeven gulden vijftig per betrapte docent hoor.

Het is sowieso een beetje sneu dat een """liberale""" partij in moeilijke tijden pleit voor meer bureaucratie, maar om zo'n Dennis Wierma als een halve tamme in de camera te zien doceren dat "het onderwijs in coronatijd niet alleen anders is, maar soms ook minder goed", is helemaal diep treurig. No shit Sherlock. Cafébezoek is in coronatijd ook niet alleen anders, maar ook minder goed. Bruiloften zijn in coronatijd ook niet alleen anders, maar ook minder goed. Seks is in coronatijd ook niet alleen anders, maar ook minder goed. Naar de voetbal gaan is in coronatijd ook niet alleen anders, maar ook minder goed. Vakantie is in coronatijd ook niet alleen anders, maar ook minder goed. Echt. Het enige wat in de anderhalvemetersamenleving niet anders is, en ook even goed, is Netflix. Ga je daar tegenaan bemoeien, Dennis Wiersma.