Hoe kan het zijn dat politieke partijen zoveel macht hebben? De partijen staan niet ind e Grondwet en horen derhalve geen rol te spelen in het politieke bestel. We hebben Tweede Kamerverkiezingen. Dan worden dus 150 INDIVIDUELE kamerleden gekozen, die zonder last (en eigenlijk ook ruggespraak maar dat is er al uit gerommeld) de regering controleren. In de hele Grondwet is niets over partijen te vinden. De partijfinanciering is dus eveneens illegaal. Nadat de kamerleden gekozen zijn benoemt de Koning de ministers en de MP. Daarmee blijft er een scheiding van de machten en kan de TK werkelijk controleren. Dat er wat op de rol van de koning af te dingen valt lijkt me duidelijk, zeker gezien zijn gebrek aan vaardigheden en de belangen van het Koninklijk Huis. De resultaten van de ideologische opvattingen van de Oranjes (Bilderberg, EU, massale import van kansloos volk, islamknuffelarij om maar wat te noemen) geven ook bepaald geen aanleiding het koningshuis überhaupt te handhaven.

De huidige constructie van de kartelkliek is niet meer houdbaar. Bosma had hier een uitstekend verhaal over en er kwam niet het begin van een repliek. De NPO zweeg uiteraard weer.