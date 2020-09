Ik heb het eens bijgehouden: de hele stadsguerilla-score van de maand augustus, maar dan uitsluitend in Amsterdam.

Gebaseerd op de berichten in de 'rechtse' Telegraaf en de linkse Amsterdamse stadskrant Het Parool.

Dus niet eens de landelijke score van steek-, schiet- en kloppartijen met doden & gewonden.

Gaan we:

Oorlogshandelingen in “lieve stad” Amsterdam vanaf 1 augustus 2020

7 Augustus: BESCHIETING advocatenkantoor Jan-Hein Kuijpers in de Falckstraat (Centrum).

8 Augustus: SCHIETPARTIJ ‘Oeverlanden’ (West), 1 dode (dader: “Lichtbruine huidskleur”).

9 Augustus: SCHIETPARTIJ ‘Bos en Lommer’ (West): 1 zwaargewonde. Dader(s) voortvluchtig.

13 Augustus: Politie schiet ‘Verwarde’ MESSENTREKKER dood (Voorburgstraat, West).

14 Augustus: STEEKPARTIJ op de ‘Oudezijds’ (centrum): 1 zwaargewonde.

15 Augustus: STEEKPARTIJ op IJ-pont, één zwaargewonde. Politie schiet dader neer.

15 Augustus: SCHIETPARTIJ bij straatberoving in Zuidoost. Dader(s) zoek.

16 Augustus: STEEKPARTIJ in pizzeria in de Jordaan; één zwaargewonde, dader spoorloos.

19 Augustus SCHIETPARTIJ in Noord. Één zwaargewonde, schutter (nog) onbekend.

25 Augustus: SCHIETPARTIJ in Vechtstraat (Zuid). Dikke zwarte rappert neergeschoten door andere zwarte. Één zwaargewonde, dader voortvluchtig.

25 Augustus: STEEKPARTIJ in Kinkerstraat (West): één zwaargewonde. (zwarte) dader voortvluchtig.

26 Augustus: SCHIETPARTIJ, wéér in de Vechtstraat (What’s in a name): één zwaargewonde, dader(s) voortvluchtig.

27 Augustus: SCHIETPARTIJ aan de Nieuwersluishof (Zuidoost): woning beschoten van de moeder van de dikke rappert van de SCHIETPARTIJ in de Vechtstraat. Geen gewonden. Dader(s) spoorloos.

27 Augustus: SCHIETPARTIJ op de Cornelis Lelylaan (West). Na melding (nog) geen verdere gegevens.

28 Augustus: EXPLOSIE bij kapperszaak Slotermeerlaan (West). Dader(s) spoorloos.

28 Augustus: SCHIETPARTIJ op de zelfde kapperszaak. Eigenaar is Marokkaanse kickbokser Aziz Kallah, bijgenaamd “AK 47” (What’s in a name). Twee daders gezien, maar spoorloos.

28 Augustus: STEEKPARTIJ in de Jan van Galenstraat (West): Tiener steekt andere tiener neer tijdens schoolpauze. Één gewonde. Dader opgepakt.

Ik vraag me steeds meer af of ik nog wel in die stad wil wonen.