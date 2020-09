Kennelijk loopt er in Deugzeug66 niks beters rond. Ollongren is 360 dagen per jaar ziek, en komt alleen af en toe langs om democratische vernieuwingen terug te draaien, of te liegen over nepnieuws. Pechtold was naast een kwaadaardig populist vooral ordinair corrupt, en is net op tijd gestopt. En ach ja Jetten...

Dat krijg je als je als partij niet geen idealen hebt behalve geldzucht; en een ziekelijke neiging om hongerige wolven schaapskleren aan te trekken.

Dat ideaal lokt vooral corrupte maar verder talentloze clowns.

Dezelfde reden waarom de "democraten" in de VS het in 2016 moesten doen met Hillary "kill Assange" Clinton, en nu met Joe "waar ben ik, wie ben ik?" Biden.