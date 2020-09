Iets voor de 2e kamer misschien

Het lijkt mij niet moeilijk om een dossier aan te leggen, over misdaden en de straf die uiteindelijk werd opgelegd.

Zou voor iedereen ter inzage moeten zijn op internet.

Nu hebben we geen flauw idee.

Auto in de brand gestoken.

Dader gepakt. Straf 1 jaar gevangenisstraf, of taakstraf 24 uur, of boete.

Dit is niet moeilijk, de rechtbank stuurt de gegevens op naar den Haag.

Iets moeilijker, maar dat is een volgende stap, of men kwam opdagen bij taakstraf, ik denk het niet, er is nu al mankracht tekort. Boetes opgelegd aan uitkeringstrekkers worden door sociale zaken betaald, anders komt de ombudsman in aktie.

We hebben werkelijk geen idee hoe droevig het met straffen gesteld is.