Wat is de Coronamelder toch een handig idee. Je hebt een app, en als je dan geen anderhalve meter afstand hebt gehouden met iemand die is besmet, krijg je een tijdje later een melding. Een soort digitale Ferry de Kok, zeg maar. (Hierrr trouwens een foto van Ferry de Kok die scherp is op de anderhalve meter.) Jammer alleen, dat de app nog niet helemaal werkt. Zo waren er in Hilversum mensen die opeens een melding kregen dat Twente in Drenthe ligt, en Drenthe in Twente! Hartstikke fout natuurlijk, en zo gaat er nog wel meer mis, wat niet zo gek is aangezien alle IT die onze overheid aanraakt in een omgekeerde PIN-automaat verandert: je drukt op een paar knopjes en opeens is je geld verdwenen. De officiële start van de app is uitgesteld, zodat de Tweede Kamer er nog even lekker een potje over kan debatteren. Dit debat staat overigens in de schaduw van Het Grote Grapperhaus Geloofwaardigheid Debat, dat begint volgens de planning om 15:45 uur vanmiddag. Appsnootjesbier!

Ondertussen, het ECHTE probleem van De Jonge