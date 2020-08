Het is met de corona app een beetje hetzelfde als met mensen: ze bestaan ook in de Randstad, maar ze werken alleen in Drenthe en Overijssel. Daar krijg je van de GGD een berichtje als je in de buurt van een besmette appgebruiker (met corona, red.) bent geweest, in de rest van Nederland straalt de GGD alleen maar uit dat ze er klaar voor zijn. Maar goed, vanaf vandaag kunnen alle early adapters de Nationale Surveillance Corona App van het ministerie van Volksgezondheid downloaden (PlayStore/*ppS***e). Zo pijnlijk privacyhatend als tijdens de eerste ontwerpen is ie niet. Maarrr. Hier volgt een Stijlloze Waarschuwing. We hebben in dit land een minister die na een politiek moeilijk weekje opeens een quarantaineplicht uit zijn proefballonnetjeshoed met bijpassende riem tovert. En er is vrijwel geen enkel wetenschappelijk bewijs dat de app ook echt WERKT in onze strijd tegen corona. Dus bedenk goed, of onze overheid wel in je broekzak moet!

Verder gaat alles goed

En nu maar hopen dat u geen 🙈 appjes van Ronald de IT-prins ontvangt