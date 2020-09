Het slachtoffer is geïdentificeerd als Dijon Kizzee. ABC7 vat het bovenstaande voorval als volgt samen: "It began when deputies who were driving in the area saw a man riding a bicycle and decided to pull him over for a vehicle code violation in the area of 110th and Budlong. The man dropped the bike and ran off. Deputies caught up to him on 109th. At that point, they say, the man fought with the deputies and punched one of them in the face. He had been carrying some clothing in his hands and he dropped it to the ground. The deputies spotted a handgun among the items of clothing he had dropped. At that point was when the shooting occurred. It was not immediately clear whether the man had been reaching for the gun. Investigators say they have to conduct interviews with the deputies to clarify the incident."

Hij had al een agent in het gezicht geslagen en was gewapend, maar het is onduidelijk of hij een dodelijke bedreiging vormde op het moment dat hij doodgeschoten werden. Kortom, tijd om in naam van George Floyd een SUV door het raam van een schoenenwinkel te rammen en leeg te roven.

Maar we moeten het ook even hebben over die betrokken white supremacist politieagenten, want zo white lijken die ditmaal niet. Nu dus ernstige kortsluiting bij linkse bluecheck agitatoren als Tariq Nasheed, die de term "White Hispanic Race Soldiers" voor de gelegenheid uit de hoed toveren, zie na de breek.

Het slachtoffer Dijon Kizzee

De vrij diverse betrokken agenten

