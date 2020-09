eu.jsonline.com/story/news/crime/2020...

Dit stuk gaat over de vraag of Kyle legaal met een wapen bezig was. Onder bepaalde restricties wordt voor 16 en 17 jarigen een uitzondering gemaakt om bewapend over straat te gaan, maar voor de jacht. Dit was geen jacht, uiteraard en het was ook geen jachtwapen, al zullen de gun-freaks daar wel weer een weerwoord op hebben.

Het beschermen van eigendom gaat over "eigen" eigendom en daar was Kyle niet mee bezig en ook was hij sowieso buiten dat grondgebied op de openbare weg, waar in ieder geval een van de doden viel. Sowieso beperkt die bescherming uitsluitend tot grondgebied dat priveterreinen omvat.

"Self-defense" zou in het geisoleerde geval dat Kyle reeds werd achtervolgd na de eerste moord/dode gevallen was, op de openbare weg, misschien aantoonbaar zijn, maar dit was geen geisoleerd geval. De eerste dode was ongewapend en werd met vier schoten gedood.