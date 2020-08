Deze week gaan de kinderen weer naar school. Ik denk dat het wel goed gaat, wat betreft corona, geen grote stijging in IC-opnames. Maar als er wel een grote stijging komt, dan denk ik dat we bereid moeten zijn om zelfs een zeer hoge prijs te betalen. Tot tienduizenden doden zelfs. Want de ontwrichting van Nederland door kinderen maandenlang, een jaar lang geen goed onderwijs te geven (digitaal onderwijs is voor kinderen/pubers geen goed onderwijs), die prijs is nog hoger. We worden dan een derdewereldland. Duisternis. We moeten niet bij tegenslag in paniek raken en in onze schulp kruipen, maar volharden.

We will not go quietly into the night.