Scherp kopje in de Volkskrant want zo stellig formuleert het FNV dat helemaal niet en dan hebben we het natuurlijk vooral de vergoeding voor wc-papier. Want als we dat gaan berekenen, dan willen we ook maatwerk. Voor Gerben, die enorme beer, hij schijt zeven keer per dag. Hij komt binnen, pakt een bakkie koffie en dan begint het gedonder al. Gerben weer een halfuur vertrokken en dat dus zeven keer per dag. Z'n baas denkt weleens aan salarisverlaging maar helaas voor hem valt met Gerben niet te spotten. Dan heb je ook nog Joost, de absolute koning van de bouw. Die komt 's ochtends de keet in en trots als een pauw vertelt hij dat hij thuis een totale winnaar was op zijn porseleinen troon, maar gooi er een driekwartje Javaantje (met Rizla natuurlijk) + koffie in en meneer is alweer onderweg. De kleine Timon, twee keer per dag ellende, en Marco raust er een rol Popla (996 velletjes) per dag door. Dan heb je nog Erik, de koning van de kantoortuin, heeft z'n eigen bedrijf enzo maar nu hij thuis zit schijt hij zichzelf helemaal een ongeluk. Vegen dat-ie doet jonguh, végen. Nee, dan Samantha. Ze is hartstikke sexy enzo maar ze poept als een dier. Enfin, daar gaat het helemaal niet om, het gaat erom dat het FNV voor de papiertjes gaat betalen! Bedankt FNV.