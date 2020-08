Idioten! We hadden eerst heel veel geld voor de corona, later bleek de corona meer te kosten en moest het een onsje minder. Toen moest iedereen in quarantaine, paar maanden later mocht iedereen een vliegtuig in en de grenzen open want economie en horecazaken. Paar maanden verder en Amsterdam moet alweer mensen gaan weren want corona.

Ik snap dat we veel dingen niet weten maar het beleid is gewoon zo onlogisch. Het lijkt alsof het bedacht is door een kind met down. Maar als Trump regelmatig voor clown word uitgemaakt dan is ons beleid omtrent corona bedacht door een groep clowns.