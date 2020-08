En dan schakelen we nu LIVE over naar Den Haag voor een praktijkvoorbeeld 'bezuinigingen op de geestelijke gezondheidszorg'. Een marginaal clubje Facebookhooligans heeft Candy Crush op pauze gezet om de rest van Nederland te vertellen dat ze het allemaal beter weten dan de professionals, en dat moeten ze vooral vinden en dat mogen ze ook heel hard roepen, maar ze uiten zich middels geweld tegen de politie, handtastelijkheden, regelrechte doodsbedreigingen richting politici en allround psychopatisch gedrag. De ingrediënten van het stoofpotje coronademonstratie zijn ook dit keer weer doorgesnoven hooligans, complotdenkers, Claudia ter Schuurs, maffe hippies, die cowboyclown in z'n gele pak, een heel stel andersoortige waanzinnigen en een vleugje 5G. Hoewel de organisatie vraagt 'iedereen die aan deze demonstratie wil deelnemen zich rustig op te stellen tegen de politie en ME' wordt dat natuurlijk weer lachen want gezond verstand, dat is helaas nog niet aangetroffen bij de Den Haag-gangers. De stad zet zich schrap, de politie voert een preemptive strike uit en UPDATES verschijnen van zelf hieronder (doe F5).

UPDATE 13.40 uur - Hier een livestream op Facebook. Het is lekker rustig nog

UPDATE 13.49 uur - Iedereen staat lekker peukies te roken. Een paar bejaarden staan een beetje te dansen, het lijkt wel een drive-indiscotheek voor wappies. Gast op het podium vraagt of men er een beetje zin in heeft. Ja, dat heeft men

UPDATE 13.55 uur - Op de beelden is te zien dat de helft van het volk met de telefoon in de lucht staat. Vastlegging voor de kleinkinderen. "Opa was in 2020 lekker stuurs." Na afloop van de demo sturen ze de filmpjes allemaal naar elkaar, en dan slaan ze elkaar op de schouder: zie eens hoe recalcitrant wij vandaag waren! De laatste linie van het verzet, u kijkt ernaar

UPDATE 13.58 uur - De mensen die Geert Gordijn spreekt zijn heel aardig. Op Eurosport begint nu trouwens de race in de MotoGP, ook leuk



LIVEBLOG VERDER NA DE KLIK

UPDATE 14.02 uur - Ja hoor, die knakker met z'n maffe gele cowboypak staat ook weer met de kop vooraan. "Wij zijn Nederland", zingen mensen.

UPDATE 14.16 uur - Er komt ook iemand aan met een boom achter z'n trekker, alsook een knakker in een jeep met een wereldbol. Er zit een A4'tje met '5G' op die bol geplakt, dus dan weet je het wel weer

UPDATE 14.20 uur - Politie waarschuwt: 1,5 meter afstand of we grijpen in

Truus en Jeanette zijn er ook

Davide & Thierry, 23-08-2067