Geen tijd om mee te demonstreren, ik zit ook maar tussen het werk door (vanuit huis) af en toe wat te reaguren. En ik weet ook niet of ik me nou helemaal in al hun standpunten kan vinden (af en toe wat te aluhoedjes-achtig). Maar ook ik vind die Corona-hype overtrokken en alle maatregelen daartegen (inclusief een hele foute spoedwet) niet in onze samenleving thuishoren. We zijn hier immers geen politiestaat zoals China, alhoewel het onnodig harde optreden van de ME daar wel heel erg veel trekjes van heeft!

Maar Ik heb me nooit iets van al die idiote maatregelen aangetrokken. Dat is denk ik ook de beste manier om te demonstreren, gewoon schijt hebben aan al die regels. Misschien is dat ook het beste om zo een middelvinger aan onze democratie-hatende regering te geven.