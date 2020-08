Iedereen gaat weer dood. Niet vanwege de corona, niet vanwege de griep, niet vanwege 5G (nog checken, red.), maar vanwege dat het zo heet was de afgelopen weken. Het CBS schat dat er tussen 10 en 16 augustus ongeveer 3100 mensen de pijp uitgingen, 400 meer dan een week eerder. Oversterfte dus, terug van weggeweest. Het is nu alleen nog wachten op een Willem Engel van de hitte, die ons gaat uitleggen dat thermometertesten feitelijk niks zeggen over de Ware Temperatuur, dat die hele hittegolf is bedacht door Big Pharma Opblaasbare Zwembadjesindustrie en dat we het vanzelf kouder krijgen als we maar genoeg liefde en geduld hebben. En trouwens: wacht maar, over drie maanden hoor je niemand meer over die hitte!