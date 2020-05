O wijze uit het oosten. Schijn iets van uw wijsheid op deze gedachte.



De WHO is een supporter en oprichter van vele abortus programma's wereldwijd.

Is het dan niet moeilijk te geloven dat dezelfde organisatie nu zegt dat elke land zijn economie totaal plat moet leggen om levens te redden?



En als we de motivatie oogschijnlijk niet kunnen begrijpen, kan het dan niet zo zijn dat de uitkomst wellicht de motivatie is?



Was de economie platleggen misschien dan niet het doel? Of in ieder geval een nodig onderdeel van een doel?