“Het irriteert me, deze terugkerende discussies. Het lijkt erop dat enerzijds (ter rechterzijde meestal) gezocht wordt naar voorbeelden van downplay van "het Marokkanenprobleem" en anderzijds (ter linkerzijde) gezocht wordt naar voorbeelden van overdrijving van "het Marokkanenprobleem". Dat leidt tot cherry picking uit het nieuws, waarvan dit bovenstaande stuk ook weer getuigt. En ja hoor, er is weer iemand gevonden, liefst bij "de MSM" die het woord Marokkaan niet wil noemen in verband met de rellen. Of een politicus, of een journalist, of een BN-er en dat wordt dan hoog opgespeeld alsof het exemplarisch is voor de hele journalistiek, politiek en linkse samenleving. Wordt wel gewag gemaakt van "Marokkanen", dan is dat geen nieuws en dan is er geen ophef.

Maak je melding van deze hyperfocus op zichzelf dan parkeer je jezelf direct in het kamp van de tegenstander, dan ben je natuurlijk een wegkijker die het probleem niet zou willen zien. Want het probleem, dat moet en zal bewezen worden, met iedere voorbeeld dan ook! Tegenvoorbeelden worden genegeerd, want die passen niet in de (overdreven) hysterie over buitenlanders en migranten. En zo circle-jerken we elkaar tot een hoogtepunt van verontwaardiging over die ellendige Marokkanen. Elke dag weer.

Aan de Joop-zijde zie je de andere kant van die medaille: Iedere uiting van verwijzing naar etniciteit wordt aangehaald als het pure fascisme zelf, dat moet worden uitgeroeid met wortel en tak en met grote graagte wordt uitgegaan van de goede inborst van de gemiddelde migrantenzoon ofwel wordt gewezen op de sociaal economische factoren. Etniciteit en culturele achtergrond zijn taboe als factor in welke gedragsverklaring dan ook. Deze nonsens gaat dagelijks door en lijkt te polariseren. De waarheid ligt ongetwijfeld ergens in het midden, maar heeft geen nieuwswaarde, is geen clickbait, is geen item waard, want geen ophef. En geen ophef, geen inkomsten, geen advertenties, geen interesse.

Met Marokkanen is het "probleem" niet uitsluitend etnisch maar ook niet uitsluitend sociaal-economisch. De meeste Marokkaanse relschoppers zijn laag opgeleid en sociaal economisch zwak, inderdaad, maar staan ook cultureel en "etnisch" meer op afstand van de autochtone Nederlanders. Er is afkeer van Nederlandse waarden, maar dat is niet de enige en mogelijk niet eens de hoofdoorzaak van deze rellen. Verveling, warmte, werkloosheid, het kan allemaal meespelen. En afkomst, ongetwijfeld ook.

Zinvol is die polarisatie niet en al helemaal niet de hyperfocus op voorbeelden die uitsluitend het eigen vooroordeel bevestigen. Er wordt in de media veelvuldig gewezen op de achtergrond van de relschoppers en er zijn altijd uitzonderingen te vinden. Als je enkel die uitzondneringen uitvergroot ligt iedereen weer in de dagelijkse circle-jerk over Marokkanen, asielzoekers, vluchtelingen, enzovoort. Op naar het volgende ophef-du-jour artikel.”

Beste_Landgenoten | 18-08-20 | 10:50

REPLIEK? NATUURLIJK, NA DE BREEK!

Beste Beste_Landgenoten

Ja, lieve Beste_Landgenoten, je hebt een punt. GeenStijl focust veel & vaak op afkomst & benoemen. En dat kun je zien alsof het narratief één kant op getrokken wordt, en voor wie alleen GS leest zou dat ook zo kunnen zijn. ECHTER. Alhier ontkent niemand dat die beroemde “sociaal-economische omstandigheden” en/of ontheemde gevoelens in een liberale samenleving óók een weegfactor zijn, terwijl aan De Overkant wél vaak (en niet zelden primair) getracht wordt om een kunstvorm te maken van het tot “racisme” of “islamofobie” framen van het benoemen van afkomst van dat straattuig.

In NRC Zwatelblad worden bijvoorbeeld alle clichés uit de cognackamers getrokken om Mark Rutte clichés te verwijten omdat hij het losgeslagen tuig als losgeslagen tuig benoemt. Op televisie zit een politiecommissaris, verantwoordelijk voor handhaving van de openbare orde dus, te roepen dat je die ‘jongeren’ wel, maar hun ouders níet tot de orde zou moeten of mogen roepen (terwijl normen, waarden & publiek gedrag toch thuis bij de opvoeding beginnen, óngeacht afkomst), en bij GroenLinks zitten gekke vrouwtjes te vingerfappen op de gedachte dat deze jonge mannen eigenlijk nobele wilde leeuwentemmers zijn - terwijl diezelfde partij barst van de roomblanke rassenruiers die het vermeende “witte patriarchaat” zo snel mogelijk sociaal-cultureel tot zachtkwetsbare huilstruikjes willen weken - en daar zelf aan bijdragen door talloze meisjesmannen af te scheiden waar je geen enkele oorlog ooit mee zal winnen tenzij ze onderling moeten strijden om de laatste avocado in een binnenstadse Marqt.

Maar is het dan zo raarrr dat Nederlanders sommige stukken van hun Nederland niet meer herkennen, mede omdat de steeds-maar-weer-daders er sterk eens-gelijkend, maar wel anders-dan-wij uit zien? Hoe is het zo ver gekomen dat zulks benoemen meteen “racisme“ heet te zijn? Waarom doen zo velen - ook of juist in de media en nee niet allemaal maar wel de meesten - daar aan mee? Het maakt moedeloos, en het is saai, het herhaalt zich vaker dan oude afleveringen van Wegmisbruikers en dat we deze discussie al decennialang voeren als blanke autochtonen onder elkaar, met meetlintjes waarmee we elkaar op elke millimeter van het benoemen én wegkijken zwaar bevechten, is strontvervelend. Dus ja, wij zouden zulke topics liever ook niet meer & nooit meer hoeven tikken.

Omdat de integratie geslaagd is. Omdat de islam ook in die multiculturele kringen ondergeschikt is aan de liberale democratie in plaats van andersom. Omdat straatroven, Mocromaffia, juweliersovervallen en zinloos geweld & vernieling door Neder-Marokkaanse “jongeren” verleden tijd zijn. Omdat NieuwNieuws-cameramannen niet meer voor harses & apparatuur geslagen worden door rEsPeCtLoZeN die denken dat respect iets is dat je met intimidatie kunt afdwingen.

Maar ja. Is niet zo hè? Dus tot die tijd blijven we toch proberen om het narratief wat meer naar het midden te trekken door, in een zee van sterk naar links gespleten media, de focus iets meer wél op afkomst & herkomst & cultuur & religie te leggen, dan op wat er allemaal goed gaat. Want er gaat nog niet genoeg goed, en Nederland wordt ook nooit beter als we net doen alsof het een welles/nietes is waarbij de daders enerzijds niet benoemd mogen worden, en anderzijds niet in het debat worden betrokken. Het is een welles/welles en integratie begint bij de intriganten immigranten, niet bij ons. Wij zijn vrij, en willen die vrijheid niet inleveren aan de mores van straatvechters.

Polarisatie heeft ten onrechte een slechte naam gekregen, want zonder wrijving geen glans en uit hard botsende ideeën zou het beste idee moeten kristalliseren. En voorts zijn wij van mening dat een samenleving pas “inclusief” is, als iedereen daarbinnen meetelt en in gelijke mate gewogen en aangesproken wordt op goede, én op slechte bijdragen aan De Sfeer.