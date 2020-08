U hebt vast wel meegekregen dat 100 - 150 vervelio's van Marokkaanse afkomst de Haagse Schilderswijk en later ook het Utrechtse Kanaleneiland op stelten hebben gezet. U ziet het, wij zien het, uw buurman ziet het en uw oom en tante die keurig PvdA stemmen zien het tussen het wegkijken door ook wel. Ook in de staatsmedia ligt het toverwoord 'Marokkanen' nogal gevoelig, dus daar maken ze dan "jongeren" van, en het is de schuld van "eb en vloed", van "discriminatie" of van "veryupping van de wijken". Dat benoemen wordt nogal eens geïnterpreteerd als racisme. Terwijl 'bij de rellen waren voornamelijk Marokkaanse jongeren betrokken' als feitelijke constatering toch iets anders is dan een mening als 'ik heb een hekel aan Marokkanen'.

Enfin, bij Praatjesmakers Spraakmakers op Radio 1 mocht Schilderswijk-spookrijder, wandelende klaagmuur en oer-D66'er Itai 'waterkranen opendraaien is traditie' Cohn leeglopen over het verschrikkelijke onrecht dat Marokkaanse jongeren is aangedaan, want het is toch vooral zielig voor de jongeren dat yuppen hun pleintjes hebben afgepakt. Volgens Itai is het 'een vermoeiende discussie' aan het worden over 'jongeren uit de Schilderswijk', om speciaal te benadrukken: "Het is ook niet een bepaalde groep die zich heeft misdragen." Laatste keer dat wij keken was het wél een bepaalde groep die zich heeft misdragen, namelijk Marokkaanse jongeren, of we hebben gedroomd over die wapperende Marokkaanse vlaggen om die brandende container, dat kan natuurlijk ook. Volgens Itai is het echter allemaal de schuld van 'veryupping', 'pleintjes die vroeger tot de infrastructuur van jongeren behoorden maar nu oases van rust zijn', 'corona' en natuurlijk 'de structurele discriminatie'.

Veel onnozeler dan Itai Cohn krijg je ze natuurlijk niet en tot dat moment is het zowel verdrietig als lachwekkend, maar dan wordt het leuk, want tegenover die pamperbips zit het wandelende maatpak Arno Kantelberg, die toch compleet andere conclusies trekt, en Radio 1-presentator Niels Heithuis, een weke spons die zichzelf vanochtend lekker heeft volgezogen in een emmer excuustranen. Dat gaat ongeveer zo (vanaf circa 13.30):

Kantelberg: "Ik woon in Amsterdam-Slotervaart. Ik zie ook wat ik zie."



NPO-presentator: "Dat zijn gewoon de stadsjongeren die daar wonen."



Kantelberg: "Dat zie ik overduidelijk anders."



NPO-presentator: "(...) Die Marokkaanse jongens wonen toch in Amsterdam-West? Dus als die de straat op gaan, zijn het de bewoners van Amsterdam-West die daar relletjes trappen. Dat heeft dan dus niks met hun achtergrond te maken."



Kantelberg: "HUH (...) Ik zei met name Marokkaanse reljongeren."



NPO-presentator: "Het is een gemengde wijk (een gemengde wijk met 83,1% niet-westerse allochtonen en 8,3% westerse allochtonen ja, red.), dus je ziet ook gemengde jongeren op straat die onrust trappen."



Kantelberg: "Ik zie dat anders, ook op de beelden overigens in Utrecht en andere steden, zag ik vooral Marokkaanse jongens. En dat is toch, vind ik, het grootste probleem. De kern."

Cohn: "Ik heb niet zoveel zin in een welles-nietesverhaal. Ik denk dat het belangrijk is dat je vooral op de langere termijn naar oplossingen gaat kijken, en niet gaat lopen fixeren en constant in die negatieve framing blijft hangen. Het is vooral een verhaal over jongeren die naast dat rellen nooit een optie is om je gelijk te krijgen ook weer perspectief geboden moet worden (ja, de man praat zo krom, red.), waar ook naar geluisterd moet worden en niet met repressie alleen maar op ingegaan moet worden. Dit is zo'n liedje wat we al zo lang kennen en wat inmiddels een mainstreamgeluid is geworden op het moment dat er iets misgaat. Om gelijiiijjjjjjjk voor de repressie te kiezen. De wereld is een stuk complexer en ja volgens mij ben ik helder."

NEE DAT BEN JE NIET & STEEDS. MAAR. WEER.

"VRIJWEL ALLEMAAL VAN NEDERLANDS-MAROKKAANSE AFKOMST"