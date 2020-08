Nou BEDANKT HOOR RONALD. Ónze bondscoach peert 'm, nog voor het Europees kampioenschap, naar de veredelde amateurclub Barcelona. Het voelt een beetje alsof een fietsenmaker vol verbazing opmerkt dat een vrouw geen geld heeft, hoe ze dán denkt voor de reparatie te gaan betalen en net als je op het puntje van de stoel zit voor de ontknoping stopt de film. Zo werkt het dus niet fietsenmaker, en zo werkt het ook niet Koeman. Voor het zingen de kerk uit verdomme; de gesprekken zijn al afgerond en vanavond is er een #persconferentie in Barcelona. Dan krijgen wij Peter Bosz die De Graafschap liet degraderen, de honderdjarige Arsène Wenger die de laatste tachtig jaar drie keer kampioen is geworden met Arsenal, golfbaanrecensent Henk ten Cate of Frank de Boer, van wie we eigenlijk ook niet weten wat hij kan. Na de klik een paar mogelijke bondscoaches, onder wie Hakim uit Sesamstraat.

Koeman mag aan de slag

Bryan Roy

Weet niks van voetbal maar wel heel veel over hoe de hazen lopen in de wereld. Tevens expert in verborgen strategieën, tactieken en pogingen om iedereen kapot te maken

Clarence Seedorf

Na Willem van Hanegem en Eric Viscaal de beste Nederlandse voetballer ooit. Heeft heel veel ervaring met het winnen van prijzen

Edgar Davids

Misschien wel de meest getalenteerde trainer in spe van het moment. Geen wonder dat hij aan de slag mocht als assistent-coach van Andries Jonker (de verbeterde versie van Louis van Gaal) bij Telstar (Bayern München van de Keukenliga)

Frank Rijkaard

Ontdekker van Lionel Messi, een van de beste Nederlandse trainers, maar heeft er gewoon ff geen zin meer in, rookt wat peukies en verder niks

Winston Bogarde

Onverwoestbare oud-verdediger die heel goed is in het dragen van doeltjes, pokeren en tevens expert in ontevreden bankzitters tevreden houden

Hakim

Kan supergoed wijzen en zijn bedoelingen voor de spelers op het veld overbrengen zonder te schreeuwen

Stanley Menzo

Beste keeper ooit