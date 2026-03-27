LIVE. Nederland-Noorwegen
Echt genieten
Erling Haaland, wat een voetballer. 25 jaar is ie pas, maar nu al houder van het record meeste goals in één Premier League seizoen (36), topscorer aller tijden van het Noorse Elftal, tweevoudig topscorer van de Champions League, speler van het jaar geweest in de Bundesliga, in de Premier League, verkozen tot beste speler ter wereld door de federatie van voetbalstatistici, meer dan honderdvoudig doelpuntenmaker voor Manchester City, winnaar van de Duitse beker, de Premier League, de Champions League, de FA Cup, de League Cup, maker van vijf goals in één WK-kwalificatiewedstrijd, Europees topscorer, topscorer van de Nations League, beste speler ter wereld volgens The Guardian (uitspraak nog wel checken, red.), etc. etc. etc., mooi om te zien hoe de Nederlandse verdediging daartegen gaat spelen vanavond.
OH: Wacht...
UPDATE '24 - 0-1 Noorwegen
Update '35 - VIRGIL. 1-1
