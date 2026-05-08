We zien, we zien wat u niet ziet en het is een vrouwelijke talkshowhost met kort blond haar aan avocadovorminge tafel in het programma Eva. Correct, het is Antionette Hertsenberg! De respectabele Radarridder nam een avondje de honneurs waar omdat Eva Jinek al zeker een paar weken achtereen moest werken en zich gisteravond ziek meldde. Met een kop gemberthee en een dekentje op de bank kon het gesnotter van Jinek alleen maar heviger zijn geworden, aangezien Hertsenberg Eva uitstékend, om niet te zeggen beter dan de naamgever, presenteerde en de Jinekiaanse fratsen achterwege liet. Kunt u zeggen dat het helemaal niet moeilijk is om ook maar iets beter te doen dan Eva Jinek en dat het nog steeds een onzinprogramma blijft, maar dan heeft u toch echt meteen ja best wel een heel erg goed punt eigenlijk. Dus wie fan is van Gordon, Re-Play of Antoinette Hertsenberg moet hierrr maar snel zijn hart ophalen want voor hetzelfde geld zit Jinek er straks gewoon weer. Brrr...