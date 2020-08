We kunnen er niet omheen: ondanks het schitterende hitteweer op het hoogtepunt van de vakantie, is het nogal een puinhoop in, nou ja, waar niet. In Nederland raakt het water op. De laatste restanten worden in azc’s gekookt in een ketel door Nigeriaanse homohaters om over een pot heen te gieten, een vergrijp waarvoor ze ongetwijfeld hooguit een kleine foei-notitie van Bente Becker voor aan hun verblijfsstatus & bijkomend gratis huis vastgeniet krijgen. Bas kreeg kogels in de rug om een horloge, en moet daar postuum ook nog voor boeten met een demonstratie op de Dam - de meest luidruchtige vorm van nietsdoen maar waarvan het twee-maten-sentiment van de machteloosheid wel luidkeels hoorbaar is (Zie ook: Jason.)

Scheveningen Steekveningen verandert in Camping Bidonville, in Zuiderburië wordt Blankenberge overspoeld door eb en vloed Afrikaanse Amokmakers uit Brussel en in de Verenigde Staten blijven Portland en nu ook Chicago oorlogszones voor “BLM-demonstranten” (lees: antifa, plunderaars en overig marxistisch schuim). In eigen land wordt het ene advocatenkantoor beschoten terwijl het andere is gevuld met maffiamaatjes maar elke avond op televisie de vermoorde onschuld mag spelen.

We zijn bekommermoe om Libanon en Wit-Rusland, want Het Virus fakkelt weer op & waait niet over, onderlinge achterdocht groeit, niemand koopt nog iets behalve rijst, bloem en pleepapier en zodra de overheid na de zomer stopt met reanimeergeld in bedrijven pompen (terwijl de geldleidingen via de strijkstokken van de EU omgelust worden naar alle landen ten zuiden van Brussel), zou de hele economie wel eens... enfin, we willen er nog niet aan denken.

We hebben niet nóg een ”brandbrief van experts” nodig, we willen meer blusbrieven zien. Maar het allergrootste leed, is dat van Job Thijssen, 11 jaar, te Amsterdam. Die is z’n voetbalplaatjes kwijt omdat z’n tas is gejat. Die tas, daar hoef je niet op te rekenen. Maar heeft iemand nog wat plaatjesboeken liggen? Nieuw, oud, geplastificeerd of beduimeld, doet er niet toe. Mail ff naar redactie@geenstijl.nl, misschien kunnen we nog IETS doen om 2020 een beetje gesammtlichkeit te geven. Dan hebben we morgen weer een vrolijker café.

