Het land van Alexander Lukashenko, Europa's laatste Sterke Man, zeg maar. Waar je in 2011 al niet mocht klappen op straat, en er destijds zelfs een man met 1 arm werd opgepakt voor dat vergrijp. Nou, 10 jaar verder begint het dan toch opnieuw z'n haarscheurtjes te vertonen. Er zijn namelijk verkiezingen, maar de mensen trappen er niet meer in. Want die voltrekken zich een beetje als onderstaand: "Seems like too many people voted for Tikhanovskaya [de 37-jarige vrouwelijke oppositieleider, red.] already. The number of ballots doesn't add up because of early vote rigging. Police had to bring a ladder and commission members are climbing out of polling station with full bags".

Volgens de exitpolls heeft Tikhanovskaya slechts 6.8% van de stemmen gewonnen, en feliciteert koning Alexander zichzelf met een oorverdovende 79.7%. En nu denkt u natuurlijk, dit is gewoon Putin die een van z'n vazallen in het zadel houdt, MAAR. Eind juli werden er in Wit-Rusland dus juist 33 Russische staatshuurlingen (Wagner Group, wiki) gearresteerd op verdenkingen van het willen saboteren van de verkiezingen, en zijn er nog 200 huurlingen "at large". Maar volgens een aantal analisten is ook dit weer een politiek schimmenspel:

"The Russian Wagner mercenaries could not have been in Minsk without Lukashenko’s knowledge and consent. Presumably, Lukashenko wanted to use them to defend him in case he lost the election. Instead, he arrests them to boost his national status, typically sly Lukashenko." Ach, zoals bijna nooit zal de waarheid wel weer in het midden liggen he! Meer beeld na de breek, Nederlandse volgtip voor duiding @Gert Jan Hahn, uitmuntend beelddraadje hier.

