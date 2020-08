De complete maand juli liet een stijging zien van coronabesmettingen, van 36 aangetoonde besmettingen op 6 juli, naar 601 op 6 augustus. Nu nog een stipje aan de horizon, maar die beweegt de verkeerde kant op. Geen reden voor paniek, wel voor een koerswijziging.

De linkerkant van de grafiek kende een summier testbeleid, rechts mag iedereen zich testen. Dat was per 1 juni, het is niet vreemd dat het aantal waarnemingen rond die dag verdubbeld is. Februari tot en met mei is veel niet onderzocht. Daardoor kunnen we links en rechts niet met elkaar vergelijken qua hoogte. Dat zijn helaas appels en peren.

De helling van de grafiek geeft nog wel inzicht welke kant we opgaan. Gaat het omhoog en de verkeerde kant op? Zoals in maart & juli?! Of gaat het naar beneden zoals in april, mei en juni? Dat het verkeerd gaat werd vorige week en deze week al bevestigd door het RIVM. Een reproductiecijfer van 1,4 vorige week en 1,2 deze week gaven al hetzelfde beeld.

Boven de 1 staat voor groei. Als we enige groei accepteren, is het een kwestie van tijd voordat de IC weer overvol ligt en de economie wordt gesloopt door wegblijvende arbeiders en klanten. Onder de 1 staat voor krimp, dat lijkt me de enige gezonde en betaalbare weg. We hoeven niet agressief te krimpen, er is nog ruimte voor u op de IC, maar moeten daar wel vandaag mee beginnen.

Het reproductiecijfer moet terug onder de 1, wat maar een kleine aanpassing is ten opzichte van de huidige 1,2. Ruwweg hoeven we maar een kwart van onze risicovolle contactmomenten te schrappen. Die andere driekwart kan doorgaan, en laat dat het deel zijn waar we echt van genieten of echt aan verdienen. Hoe eerder dat gebeurt, hoe meer tijd om rustig te reageren overblijft.

Het RIVM meldde ook al een stijging in ziekenhuisopnames. De IC liet een stijging zien van 20 patiënten op 25 juli, naar 38 vandaag. Het aantal IC's met coronapatiënten steeg van 14 naar 25. Deze indicatoren lopen weken achter op nieuwe aangetoonde besmettingen. Maandenlang was een dalende trend zichtbaar, die lijkt bij deze drie indicatoren doorbroken.

Het aantal coronadoden is nog rustig. Het is nog te vers. Deze indicator beweegt als laatste, als het kalf verdronken is. De missende indicatoren zijn hoeveel mensen de ziekte hebben doorgemaakt, en hoeveel mensen daarbij invalide zijn geworden. Als deze gezondheidsschade buiten beeld blijft, weten we niet hoever het meevalt, of dat extra maatregelen geboden zijn.

Deze maand worden de laatste loodjes gelegd in de voorbereiding op kantoren en scholen die weer volledig opengaan. Dat is onnodig en prematuur. Maurice de Hond toonde al eerder statistisch aan dat gebrekkige ventilatie dodelijk is. Dat werd in 1977 al aangetoond toen een vliegtuig met passagiers drie uur op de startbaan stilstond met defecte ventilatie. 72% werd besmet met influenza.

Helaas is gebrekkige ventilatie een bouwnorm. Hoe minder frisse buitenlucht, hoe minder stookkosten, hoe goedkoper, groener en duurzamer. Bewoners worden chronisch ziek door balansventilatiesystemen. Normale luchtbehandelingssystemen hergebruiken rustig 90% van de lucht. De gebruikte filters laten virussen door.

Een groot deel van de scholen heeft geen mechanische ventilatie, daar blijven geïnfecteerde vloeistofdruppels in de lucht hangen, als ze niet bij toeval naar buiten waaien. Zelfs scholen die aan de bouwnorm voldoen, hoeven nog niet veilig te zijn. De kwaliteit van de binnenlucht is onvoldoende in een kwart van de scholen volgens de universiteit Eindhoven, die gaan wel over twee weken open.

Lees ook: Corona dendert de Randstad binnen op NieuwNieuws. Met huiveringwekkende slider-kaarten van feestend Nederland. Column Feynman gaat hieronder verder...

Thuiswerken zou vanwege brandstofkosten, files en milieu de norm moeten zijn. Alleen voor vergaderingen naar kantoor. Corona is eigenlijk de vierde reden, de kers op de taart die de doorslag geeft. Wat is precies de toegevoegde waarde van op een kantoortuin door elkaar heen schreeuwen, je concentratie niet kunnen vinden en met onder andere corona besmet raken?!

De mens is op aarde eigenlijk een monocultuur, de biologische eentonigheid maakt ons vatbaarder voor ziekten, zeker in combinatie met onze internationale reislust en kuddegedrag om gezellig knuffelend bij elkaar te zijn. Dat we pas in 2020 gedwongen worden een beetje gas terug te nemen en afstand van elkaar te houden is een wonder. Gelukkig hebben we internet.

We hebben een lockdown nodig naar Zweeds model, niet de regels en handhaving staan centraal, maar ons gedrag. Het virus kan niet lezen. "During the months of March to early June, all shops were practically empty, people stopped dining with friends, and families stopped seeing even their closest relatives " Helaas is daarmee het process vertraagd, maar gezien de grafieken, niet gestopt.

Als de mensen die thuis kunnen leren, werken of studeren dat blijven doen, is dat de goedkoopste en minst ingrijpende manier om het reproductiecijfer terug onder de 1 te brengen. Bij gebrek aan groepsimmuniteit, effectieve medicijnen of een vaccin, zullen we dit met elkaar moeten oplossen.

Als we nu stoppen met onnodige contacten en risico's kunnen we een nieuwe lockdown voorkomen.