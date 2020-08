Vanochtend zijn er 6 domme Franse toeristen in Nigeria geëxecuteerd. Die waren op rondreis, maar maakten de kapitale blunder om in een of ander voertuig van een NGO te rijden. Hoe stom kan je zijn. Ik ga ook niet in een wit volkswagenbusje met UN/NU overal op geschilderd in een of ander hellhole rondtrekken, omdat ik op vakantie wil. De groep Afrikanen die nu hier asiel krijgen of aanvragen, zijn niet de Surinamers van vroeger waar je mee over voetbal kan ouwehoeren in de jungle. Nu zijn het lieden die nooit beschaving en vrede hebben gekend, die hier aankloppen. Nederland doet exact hetzelfde, als die Franse toeristen. Kapitaal de fout ingaan, doordat we zo beschaafd willen zijn. Maar goed. Niemand luistert. Een roepende in de woestijn, zoals Nederland al decenia rolt. Hier noemen we dat het Vagevuur. Da's het voorportaal van de hel. Welkom in 2020.