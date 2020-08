Ja dan moet je maar geen advocaat worden. Dan vraag je er ook om. Of politicus (Geert wilders), of überhaupt vrouw. Met kort rokje. Je vraagt erom.

Nee, waarschijnlijk is onze drugsvraag het probleem. We vragen erom. Allerlei niet-opgevoede westers-cultuurhatende allochtonen opzadelen met een hoop cash. Ooit vroegen we om een hoop arbeiders die 'vies' werk moesten doen waar de Nederlander geen zin in had. Ze kregen een hoop. Huizen, behoud van cultuur, paspoort van het thuisland, uitkeringen en subsidies. Het is een totale puinhoop geworden, helaasch. Maar eenieder met een vooruitziende blik ziet dat het een nog grotere puinhoop gaat worden. Burgeroorlog wellicht. We vragen er om.

De overwinning willen we niet. Wapens hoeven we niet. Wat willen we überhaupt winnen? De cultuuroorlog wellicht? Die is overigens allang begonnen. Die zijn we aan het verliezen. De moderne westerse mens zet vraagtekens bij de toon van het debat, terwijl de inhoud niet ter zake doet. Een tijdsziekte. We doen er vrijwel niks tegen. We verliezen de rede. We vragen erom.