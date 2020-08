Khalid Kasem, de twee linkerhanden van de voetbalmakelaaradvocatenfirma De Vries & De Vries, bekend van kiekjes met André Hazes, Bridget Maasland en het verliezen van heel veel zaken, blijkt (toch?) niet helemaal zuiver op de graat. Het AD schreef dat Kasem (hierboven op de foto met de plaat voor z'n kop) verdacht werd van het lekken aan Ridouan Taghi inzake 26Koper, het onderzoek naar een joekel van een wapenvondst in Nieuwegein in 2015. Dus Kasem met z'n goede gedrag een bodemprocedure beginnen tegen het AD wegens huilie. Staat die informatie nu ook gewoon in het proces-verbaal van het OM. "Uit het bericht van Zakaria el H. aan Taghi kan worden opgemaakt dat El H. langs advocaat mr. Khalid Kasem is gegaan en dat hij van mr. Kasem heeft gehoord wanneer het onderzoek is gestart, wat de aanleiding voor het onderzoek is geweest en hoe de politie bij de garagebox is gekomen."

El H. stuurde voorts naar Taghi: "Salaam alikom sir. Ik heb net die man gesproken die Devil helpt. Het broertje van Mussa." Kasem stond ene 'Devil' bij (Werner E.) en hij heeft een broer genaamd Musa. Die Werner E. zat in beperkingen en het lekken / delen van informatie is... STRENG VERBODEN. Dus Khalid Kasem zal binnenkort wel de cel in gaan wegens wanpraktijken, of hij wordt van het tableau gemoszkowicz'd, of iemand belt de adverteerders van De Slimste Mens. Kasem is trouwens niet de enige dubieuze advocaat in het verhaal, zo lezen we in dit lekkere stuk in het AD. "Ik weet sowieso dat bepaalde advocaten zo lek zijn als een mandje. Dat heb ik ook gewoon zelf ondervonden toen ik buiten was. Maar die zijn bij justitie ook al bekend. Die zijn niet gek", aldus kroongetuige Nabil B. In de stukken van het OM staan advocaten Yassine Bouchikhi en Leon van Kleef van het eeuwige kantoor-Ficq met de bek vooraan. Suprise: ze zijn het er allemaal niet mee eens. Maar die lijntjes, die zijn dun.