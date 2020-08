Jommes we mogen weer. Chips, nootjes, net niet bevroren bier (*), mevrouw met een paar dinnetjes ergens aan de chardonnay-afterborrel van een meidensessie hengsten in de plomp en jij met je hand in de broek op de bank met de televisie op campingzender SBS6, ingeklemd tussen 'Lang leve de liefde' en 'Hart van Nederland' is het weer de Champions League, Manchester City tegen Real Madrid, lekker betweterig bekken op de beroerde balletjes van de rechtsback van Madrid, jullie hadden bij Zuipvogels vroeger ook iemand (de flegmatieke nummer 10) die de bal van veertig meter bij een ander op de stropdas kon leggen en mede dankzij hem promoveerde jullie cluppie - met een bacchanaal van 18 kratten bier - naar de Derde Klasse van de KNVB, je weet het nog goed, dat was ook een hoog niveau. We hebben geen idee welke club beter in vorm is, welke spelers fit zijn, wie de uitblinkers zijn en of een van deze poenerige clubs überhaupt het voordeel van de twijfel zou moeten krijgen. We weten wél dat Manchester City de eerste wedstrijd, vijf maanden geleden, met 1-2 heeft gewonnen, en we weten ook dat de verongelijkte kleuter Gerrit Bale en z'n kinderachtige knotje niet mogen meedoen wegens onprofessioneel. Voetbal, lekker, stijlloze voorspelling: 3-1.

UPDATE: We zeiden 3-1, het werd 2-1. Ook goed!

De heenwedstrijd