Tropische storm, Verenigde Staten

De tropische storm Isias heeft aan de oostkust van de Verenigde Staten zes levens beëindigd. Isias kwam in South Carolina aan land als orkaan en zwakte af tot storm, maar toch vielen er een aantal slachtoffers te betreuren. Er kwamen mensen om het leven door vallende bomen; in Pennsylvania werd een persoon van 44 jaar oud meegesleurd door het wassende water. Circa drie miljoen Amerikanen zaten tijdelijk zonder stroom.

Overstromingen en aardverschuivingen, Zuid-Korea

Door overstromingen en aardverschuivingen door de tyfoon Hagupit zijn in Zuid-Korea veertien mensen, onder wie drie Nieuw-Zeelanders uit een familie, om het leven gekomen. Meer dan duizend mensen moesten huis en haard verlaten. Het regent in Zuid-Korea nu al 42 dagen achter elkaar, de zwaarste moesson in 7 jaar. Bij de megastad Seoul steeg het water in de rivier de Han in korte tijd met meer dan vijf meter. Het is nog niet voorbij, want vermoedelijk blijft het de komende dagen 'gewoon' regenen.

Overstromingen, China

Ook in China woedt een strijd tegen het water. Circa twee weken geleden werden er al meer dan honderd doden gemeld; in het hele land zijn er vierhonderd rivieren overstroomd of bijna buiten hun oevers getreden. Meer dan 38 miljoen mensen zijn getroffen door de overstromingen, miljoenen mensen hebben hun huis verlaten. Wij van GeenStijl vestigden in DIT TOPIC de aandacht op de Drieklovendam; een damdoorbraak zou een gigantische ramp betekenen. Ook in China is de ellende nog niet voorbij, want vooralsnog blijft het regenen.

Bosbranden, Marseille, Frankrijk

Bij een hevige bosbrand in de buurt van Marseille zijn 1.200 mensen geëvacueerd. Ook werden er drie campings ontruimd. Frankrijk zet man en macht in om de vlammen te doven: meer dan 1.200 brandweerlieden zijn ingezet, alsook een lading blusvliegtuigen en blushelikopters. De bosbranden hebben ook de met wc-papier geplaveide route van Nederlanders richting Toiletgebouw Deux keihard geraakt: "Ten minste twee Nederlanders zonder camping na felle bosbrand omgeving Marseille." Stay strong twee Nederlanders, in gedachten zijn we bij jullie.

Verschroeiende hitte, Irak

Hittegolf? Gaarne uzelf niet zo aanstellen. In het Midden-Oosten is het pas een hittegolf, alwaar het kwik van de thermometer de voorbije dagen is gestegen tot ver boven de 40 graden Celcius. In Libanon (en die hebben het momenteel niet al te breed) werd het 45°C, in Syrië kwam het tot 46°C, in Irak was de dooi ook flink ingetreden met 51,7°C in Baghdad en 53°C in Basra. Het record voor deze hittegolf is in handen van Salmiyah te Koeweit, met 56°C. Jammer dan E-e-erben, geen Elfstedentocht in Salmiyah deze zomer.

Plagen, Afrika

Sinds januari van dit jaar kampt de Hoorn van Afrika met een enorme sprinkhanenplaag. "The Desert Locust (Schistocerca gregaria) is the most destructive migratory pest in the world", zo rapporteert de Food and Agriculture Organization van de Verenigde Naties. Op een vierkante kilometer kunnen zich zwermen van tachtig miljoen volwassen sprinkhanen bewegen, en per dag vreten die eikels het voedsel op waar 35.000 mensen van kunnen leven. De FAO waarschuwt dat de plaag zich verplaatst in de richting van de Sahel, een zeer kwetsbare regio en van de meest voedselonzekere en voedselarme regio's ter wereld - en tot overmaat van ramp vechten allerlei groeperingen in landen als Mali, Brukina Faso, Tsjaad en Niger elkaar de tent uit.

Warm, Nederland

Ook Nederland bereidt zich voor op een natuurramp: het wordt de komende dagen lekker warm. Kranten staan weer vol met tips om bejaarden te redden, volwassenen gaan met z'n allen naar het strand om tussen het drinken van koude pilsjes door een verfrissende duik in de Noordzee te nemen en jongeren liggen met z'n allen bij recreatieplassen en in zwembaden te chillen. Houd u allemaal in godsnaam veilig.