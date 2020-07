Hopelijk hebben ze in China ook een Huangsje Brinker, want China kampt met de grootste watersnood sinds 1998 en dat vindt de Drieklovendam (VPRO-aflevering hiero) niet zo leuk. Er heerst al enige tijd de vrees dat de dam, met een breedte van 2,3 kilometer en een hoogte van circa 180 meter de grootste dam ter wereld en een van de grootste en belangrijkste prestigeprojecten van de Chinese overheid, een keertje genoeg heeft van de kracht van het beukende water. Er zijn reeds 38 miljoen (!) mensen geëvacueerd en als Huangsje bij een doorbraak zijn vinger niet in die dam propt, gaan er MILJOENEN mensen aan. Nieuwssite Caijing Lengyan - wie kent het niet - heeft een animatie online gespoeld met de (mogelijke) gebeurtenissen als de dam het begeeft. We spreken slechts een klein woordje Chinees en die woorden hebben allemaal te maken met de typisch Hollandse Chinees-Indische keuken, dus de interpretatie van het filmpje hebben we maar even overgelaten aan anderen, hier een Nederlandse vertaling:

"Als de dam breekt, stroomt een honderd meter hoge muur van water de Yangtze in. Door de steile bergen aan de oevers van de rivier kan het water niet weg. Het water bereikt een snelheid van 100 km/h. Dertig minuten nadat de dam is doorgebroken wordt de Gezhouba Dam verwoest en wordt ook de stad Yichang (4 miljoen+ inwoners, op 50 kilometer van de Drieklovendam) verwoest door een muur van water, dan nog 20 meter hoog, stromend met een snelheid van 70 kilometer per uur. Het water reist verder door de Yangtze, dorpen worden weggevaagd, waarna het water uitwaaiert. Bij de stad Jingzhou (5,6 miljoen inwoners) splitst de waterstroom. De hoofdstroom raakt Yueyang (5,4 miljoen inwoners, 350 kilometer van de dam) en tien uur na de damdoorbraak is Wuhan (11 miljoen inwoners) aan de beurt. "It is estimated that when the floodwaters arrive in Wuhan they will be 7 m in height. Although some urban areas of the city on high ground will be spared, other parts will be submerged under 5 m of floodwaters.'"

En die mensen in Wuhan, die hebben het de laatste tijd al zo makkelijk. Naast miljoenen mogelijke slachtoffers kan de damdoorbraak ook zorgen voor Tsjernobyl-achtige politieke destabilisatie, 'major economic disruption around China and around the world' en allround geopolitieke ellende. Ondertussen is China andere dammen aan het opblazen, zoals de dam in de rivier Chuhe bij Anhui, om de druk op de rest te verlichten. Gaat lekker daar! Hup China, hou je veilig.

Deze knaap is dan wel handig

Paar recente foto's voor de leuk