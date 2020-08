Zou Lewis Hamilton weten hoeveel boter hij op zijn hoofd heeft? Met een ketting om zijn nek een persco gaan doen, terwijl hij in Monaco woont om belasting te ontwijken.

Hoofdsponsor Mercedes had 40.000 dwangarbeiders in dienst tijdens de oorlog, dat is toch ook slavernij? autoexpert.com.au/posts/lewis-hamilto...

Hugo Boss zelf, de man, niet het merk, werd in 1931 al lid van de Nazi-partij. Lidnummer 508 889 om precies te zijn. Ze trokken zich in 2018 terug als sponsor in de Formule1, maar daarvoor liep Lewis daar vrolijk mee rond.

Als we alleen bepaalde vormen van racisme in bepaalde richtingen veroordelen, introduceren we louter nieuw racisme.