We bewegen wat vrijer, vliegen iets meer en borrelen ons door een beroerd jaar, dus in absolute getallen loopt het aantal besmettingen met de Droge Wuhanhoest weer wat op. Vooralsnog geen overbeladen IC's of enorme besmettingshaarden en waar de Main Stream Mondkaproepers steeds luider tamboereren op kliktrekkende gilpaniek blijft het kabinet juist opvallend kalm. Vorige week stond Ferd Grapper-vakantie-in-eigen-haus de schouders op te halen onder druk van journo's die bijna letterlijk schreeuwden om meer maatregelen, Hugo is met zijn hutkoffer vol bloemschoenen en bijpassende lawaaibloesjes ergens in de voortent gaan zitten om naar huis te schrijven dat de corona-aanpak naar tevredenheid verloopt en MinPres Mark laat per ansichtkaart vanaf zijn vakantie-adres weten dat we allemaal gewoon een beetje op moeten blijven letten. Het Overheids Muilkorf Taskforce neemt waar en zegt: geen mondkapplicht.

Desalniettemin neemt de roep om verplichte mondkapjes en strengere maatregelen toe, in de samenleving en versterkt door de media. Zeker nu het CBS oordeelt dat er tot twee keer zo veel mensen met/aan corona zijn overleden dan tot nu toe werd aangenomen, zwelt de vraag weer aan waarom het kabinet in de hangmat blijft hangen. Daar denken wij drie verklaringen voor te hebben.

1. Vrijheidsberoving vereist nieuwe wetgeving

In de video hierboven (hele fragment bij Dit is de Dag) hoor je de wat angstige hoogleraar Jan Brouwer min of meer eisen dat het kabinet van reces moet terugkeren om de spoedwet van Hugo de Schoenen in te voeren, die ons tot smoelbeschermers in de openbare ruimte kan verplichten. Dat kan nu nog niet, sterker nog: die anderhalve meter afstand is óók juridisch twijfelachtig, evenals de boetes en bekeuringen die daaraan verbonden zijn. Onze grondwet geeft veel meer vrijheid, en wij denken (menen, hopen) dat het kabinet huiverig is om die grondrechten - letterlijjk - te muilkorven. Hoogleraar Brouwer kan bovendien wel een wetswijziging wensen, de spoedwet van De Jonge wordt door allerlei andere rechtsgeleerden & instanties gekraakt als een Moeten We Niet Willen-Wetje: de Raad van State, Wim Voermans én D'66-rechters zijn allemaal tegen en dat zijn sterke opponenten waar het kabinet het niet zomaar tegen op wil nemen. Om het maar een beetje idealistisch te zeggen: in een vrij land, mogen we heel blij zijn dat het bestuur zo terughoudend is.

Reden 2 en 3 na de breek

2. Geld op, economie DEAUD

Wie door de uitgekeerde bedragen van de NOW-regeling (Noodwet Overbrugging voor Werkgelegenheid) bladert, nu al 8 miljard aan 140.000 ontvangers, kan de geur van mogelijk misbruik in de neus voelen prikkelen. Het is een haastmaatregel die zonder veel checks & balances aan talloze aanvragers is uitgekeerd. Wie zegt dat er geen bedrijven tussen zitten die hun facturen opgeschort hebben en met een grafiek van "omzetdaling" in de ene hand en een opgehouden andere hand bij het cashloket van Koolmees staan? Ook staan semi-overheidsbedrijven als de Arbo Unie (1.7 miljoen) tussen ontvangers, of mediabedrijf RTL (3,5 miljoen, terwijl het ongetwijfeld hogere kijk- en klikcijfers had tijdens corona want iedereen zat thuis), en multinationals als Adidas (ruim 6 miljoen), waarbij die laatste meerdere bv's gebruikt: hoeveel bedrijven doen dat nog meer?

Geloof ons: toegekende 140.000 aanvragen is echt té veel om (achteraf) volledig te controleren. En over misbruik gesproken: waarom betalen we in godsjezusnaam 8.000 piek NOW-poet aan een islamitische stichting voor besnijdenissen!? (Pica boven)

Goed dat het kabinet wil helpen, maar je kan niet blijven uitdelen en je wéét gewoon dat er misbruik van de NOW gemaakt wordt. Daarbij ligt uitgestelde executie op de loer: subsidies maken een bedrijf niet rendabel, het stopt alleen wat lekken. Zodra de NOW stopt, of zodra we in een tweede golf-lockdown gaan, kan het alsnog snel afgelopen zijn. En dan verschuift het personeel van gesubsidieerde salarisstrook naar UWV-wachtrij, waar het 'gratis geld' alsnog uit een ander vaatje getapt moet worden. Hoe lang trekt de staatskas dat vanuit belastingmiddelen, en hoeveel averij kan de economie nog aan voordat de BV Nederland onder water komt te staan? Winkelmanager Mark heeft er *alle* baat bij om de bar open te houden, en de handelstap te laten stromen.

Zeker in Nederland, Vergaderland van Stropdassen, Blauwe Pakken & Bruine Puntschoenen in de Internationale HoofdkantoorHub, waar nu de complete congres-branche stil ligt. En daarmee de vliegsector, taxibranche, het hotelwezen en de horeca, toeleveranciers van congressen en exposities en het toerisme als geheel. We bloeden leeg, en dat stelp je niet met nóg meer maatregelen achter de schijnveiligheid van mondkapjes.

3. VERKIEZINGEN!

Aan het begin van de coronacrisis vond Nederland de MinPres kalm en verantwoordelijk en deed iedereen een dansje rond het vvd-vlaggetje. Dat is de afgelopen tijd gestaag aan het afnemen: het vertrouwen in Rutte en zijn aanpak daalt, niet in de laatste plaats omdat hij in de EU wel gigantische miljardendeals voor Italië tekent, met noodremmen die niet bestaan, waardoor luidere tegenstemmen beginnen te klinken. Goed scoren bij de verkiezingen is als het landen van een vliegtuig: als de smalle strook tussen slagen en falen nog heel ver weg is, kun je grote stuurbewegingen maken. Maar hoe dichter je bij de runway komt, hoe kleiner je stuurcorrecties mogen zijn om niet náást de baan in het gras te landen - of erger.

De vvd weet heus wel dat ze momenteel hoger peilen dan ze in werkelijkheid zullen scoren, maar zal toch proberen dat verlies te beperken. Ze willen immers nog een Rutte IV kunnen optuigen. De Jonge heeft ook grote belangen, want hoewel hij de interne strijd won van Omtzigt, profiteerde het CDA daar vooralsnog helemaal niet van - en behalve bestaande kritiek op zijn volkomen lege persoonlijkheid, verpleeghuisbeleid en lekker-op-vakantie-in-crisistijd, heeft het CDA nog niet echt een lekker verhaal paraat voor 2021: de boerenachterban is het allemaal al lang beu, als de brave boomers en de lokale middenstand in De Rest van Nederland enerzijds hun spaargelden naar Italië en Spanje zien verdampen en anderzijds hun toko over de kop zien gaan door lokale maatregelen, hebben ze straks echt geen zin meer in die malle schoenen.

Geen enkel politiek leider wil de verkiezingen in met een economie die six feet under ligt, in een land waar de grondrechten van alle burgers zijn ingeperkt én waarop wordt gehandhaafd. Dan liever een paar extra zieken. De huiskamervraag die u voor uzelf moet beantwoorden: is dat erg? Anders gezegd: hoe rationeel, irrationeel of realistisch zijn deze afwegingen - of heeft iemand nog een ander vaccin voor gezonde(re) verkiezingen?