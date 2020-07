Er zijn VEEL MEER coronadoden te betreuren onder de mensen die in de eerste helft van dit jaar zijn overleden dAn ToT nU tOe WeRd AaNgEnOmEn. Het CBS is namelijk met een ander model gaan rekenen en u weet hoe dat gaat met cijfertjes: als je een Excel-sheet uitprint met een printer die z'n kleureninkt geforceerd moet bijmengen met extra geel en magenta omdat het cyaan-patroon leeg is, en je die uitdraai dan in een iets andere hoek onder je bureaulamp legt, waardoor de kring van de koffiemok een andere schaduw werpt op de X-as dan je eerst dacht, dan staat er plots iets héél anders dan toen die Excel nog gewoon op 200% zoom op je 26 inch retina monitor stond.

We zeggen niet dat we het CBS niet vertrouwen hè. Weten wij veel hoeveel spades ze in de grond gestoken hebben voor een steekproef, of hoe het met de status van de printerinkt gesteld is op CBS HQ, maar dit is in ieder geval de NIEUWE BEVINDING: "De geschatte oversterfte in de eerste elf weken van de corona-epidemie komt uit op 10 164 volgens de nieuwe methode. De uitkomsten laten zien dat naast elke 10 geregistreerde doden als gevolg van corona er tussen de 5 en 10 mensen overleden aan corona die niet geregistreerd werden." In het rapport (pdf) lezen we ook dit: "Met 95 procent zekerheid ligt de totale oversterfte tijdens de corona-epidemie tussen 8 593 en 11 691 overledenen. De geschatte oversterfte in de weken 11 tot en met 21 bedroeg rond een kwart van het totaal aantal overledenen in die weken."

De verklaring voor de nieuwe, veel hogere cijfers is vrij simpel: Er werd heel weinig getest. Dus op zich zijn dit geen rare conclusies, die verbazing zouden moeten wekken. Mensen ermee terug tot leven wekken, kan helaas ook niet. Op Het Internet wordt derhalve gemengd gereageerd, nadat men gisterenavond nog verbaasd tot zeer gepikeerd was dat de heren Rutte en De Schoenen vanaf hun vakantie-adressen een briefkaart op Facebook hebben gezet waarin ze waarschuwen om Antwerpen, en elkaar, te vermijden.

Gelukkig heeft het Reformatorisch Dagblad het wondermiddel in handen. En hou er maar rekening mee dat de meeste media vandaag wéér de hele dag om een mondkapjesplicht in de buitenlucht en openbare ruimte gaan jengelen, want schijnveiligheid gedijt het beste in kuddegedrag. De EO heeft al een hoogleraar gevonden die zo snel mogelijk Hugo's enge coronawet in wil voeren om zo'n dwangsmoelbechermer wettelijk mogelijk te maken. Voor wie z'n eigen boodschappen wil blijven doen: hou voor de zekerheid je voorraad op peil. De zomer is nog niet eens begonnen of we glijden het najaar al weer in. We kuchen!

