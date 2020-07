Toch wel met afstand onze favoriete Britse politicus sinds Farage, want je weet nooit wat je krijgt maar het is wel altijd leuk. En vandaag fat shame't hij zichzelf en u. Want zoals iedereen weet wordt corona veroorzaakt door overgewicht, dus hoogste tijd deze pandemie eens bij de bron aan te pakken. Boris komt met een mobiele applicatie, of een app, zoals de jongeren dat tegenwoordig noemen. Wat je trouwens niet meer mag roepen, maar dat terzijde. En nu 30 burpees makkers, voor Engeland.