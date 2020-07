Zo dames, heren. Zangstemmen gepolijst met goed gezouten friet en opgewarmd een slok brandewijn? Bereid je voor op de wekelijkse meezingsessie met steeds wisselende tonen en noten, om de maatschappelijke grondtoon van onmin, agressie en bizarre dreigementen even van ons af te zingen. Bij ons worden de zangtalenten van onze gasten achteraf bovendien niet in twijfel getrokken, want een karaokebar is als een talkshow: als je liever neerbuigend wilt doen over je gasten en publiek, moet je er niet gaan zitten. Wij wensen u veel zangplezier, maar niet te veel in elkaars gezicht graag. Voor je ‘t weet moet de hele tent weer in lockdown. Voor de vakantiegangers: na de breek nog wat reis- en verblijftips.

Aangezien de overdegrense campingganger ze vermoedelijk verplicht om het oor moet binden in FRA, ESP, BE &/of DLD - en we in Nederland ook ieder moment de mondkap verplicht voorgesnoerd gaan krijgen onder groepsdruk van bange mensen & media

