Citaatje van De Gezonde Roker: "Rood Niqaabje en de Boze Iman

Een modern sprookje

Er was eens een negenjarig meisje dat Rood Niqaabje heette. Dat was omdat ze altijd een rode niqaab droeg. Volgens haarzelf geheel vrijwillig. Volgens de aanhangers van een profeet die meer dan 1300 jaar geleden met een negenjarig meisje was getrouwd, was dat om geen verkeerde begeerten op te wekken bij volwassen mannen. Want volgens dat geloof kunnen volwassen mannen zich natuurlijk niet inhouden als hun begeerten zijn gewekt. Je kunt van niemand het onmogelijke verlangen. Aanhangers van andere godsdiensten begrijpen dat heel goed.

Op een dag vroeg moeder Rood Niqaabje om wat koekjes naar haar grootmoeder te gaan brengen. Die grootmoeder woonde midden in een woud van schotelantennes, de technologische flora van een achterstandswijk. Haar moeder drukte Rood Niqaabje op het hart niet bij een ander metrostation uit te stappen. Dat was heel gevaarlijk. Rood Niqaabje beloofde dat en ging welgemoed op pad. Zonder kaartje stapte ze in de metro, legde haar voeten op de andere bank en stak een sigaret op. Ze had immers in een column van Annet Bleich gelezen dat het heel wreed is om allochtonen een bekeuring te geven. De reis duurde lang, hoewel nog steeds niet Marcel van Dams advies was opgevolgd, om allochtonen verplicht over het land te spreiden. Maar uiteindelijk kwam ze in het hart van het schotelbos. Net toen ze uitstapte werd ze aangesproken door een man met een baard, die een jurk droeg en een raar petje op had. Wat een aardige man, dacht Rood Niqaabje, niet wetend dat dit de grote boze Iman was."

