Amsterdam, 2021. Alle nieuwe led-lampjes in de lantaarnpalen doen het niet meer, want de stroom van de GroenLinks-centrale in Diemen is uitgedoofd, na de laatste boom uit het Vondelpark. Parkeren is 80 euro per uur, een blikje Smac doet op de Ten Kate-markt 40 euro en de meeste kades zijn ingestort. Evenals De Bijenkorf.

De Stad telt nog maar 300.000 inwoners, de rest is naar de boeren op het platteland, om te hosselen naar aardappels, melk en meel. Er gaan verhalen dat 5 kilo aardappels 10 iPhones kosten, en dat bij thuiskomst er alleen maar stikstof in de jutezak zit. Lifecoaches springen bij bosjes uit de ramen van hun condo's en loften in de Houthavens. Deaud.

Burgemeester Halsema en (huidige) levenspartner hebben enorme hekken rond hun moestuin bij hun woning in Landelijk Noord, en patrouilleren gewapend op hun erf. Amsterdam-West is verlaten, en De Bijlmer staat ook leeg, nadat in december 2020 alle uitkeringen afgeschaft werden.

Op De Dam loopt horeca-ondernemer Won Yip door zijn zaak, spoelt de toiletten door, doet de koelcel even open en dicht, en voert wat onderhoud uit. Hij ruimt z’n administratie op en belt elke dag met heel veel mensen.