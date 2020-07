De officiële aankondiging moet nog volgen, maar Zihni Özdil heeft op een of andere manier de affiche weten te bemachtigen en paradeert daar mee over de vluchtigheidsstrook van Twitter (goed bloksnorretje, wel!). Meneer moppert wat over honorarium (niet zeuren, je krijgt gewoon bier), maar hij steekt de dikke harige Turkenhand tenminste over de kloof om in Chips. Nootjes. Bier. aan te schuiven. Dat kun je van Azijnbode-inktboomer Vuisje niet zeggen maar vriendelijke jongens als wij zijn, danken we diens gesloten geest voor de gratis advertentie voor de diversiteit in onze bruine roze bierkelder. Vorige week een Turks-Nederlandse vrouw, deze week iemand van het Turks-Nederlandse wachtgeldgender, het kan niet op qua inclusiviteit! Daar kan De School nog wat van leren...

Over school gesproken: Zihni was Kamerlid voor GroenLinks met een diversity-oormerk, maar werd buiten geknikkerd en vies nagetrapt toen hij een eigen mening én principes over het studieleenstelsel bleek te hebben. Die lelijke politiek zal vast nog wel ter sprake komen, maar laten we ook het belang van een discussie over de oorsprong van heteroseksualiteit niet uit het oog verliezen. Nee, die Zihni staat misschien wel aan de overkant van de kloof. En we hebben een beetje een verleden. Maar we zwaaien wel vriendelijk naar elkander, als bierdrinkers onder elkaar. Donderdagavond wagen we ons in dezelfde ruimte, voor een "EXCURSIE BUITEN DE BESCHAVING", zoals De Volkskrant het nu al zo spannend beschrijft. Aan Bert Vuijsje zelf, adviseren we een intiem onderonsje met Thierry B.

Proost, stamgasten. Plankje parmaham er bij? Is toch al betaald...

Zwaardere kost maar wel belangrijk

GeenStijl, nu ook te lezen op het Engelse GeenStijl