"Ze kwamen hier om te werken, maar hun werk stopte en daarmee kwamen ze automatisch op straat te staan. Naar huis gaan is voor hen geen optie. Vaak zijn ze verslaafd geraakt en de schaamte is te groot."

Ja, allemaal prima en tot je dienst, maar als het werk ophoudt dan houdt wat mij betreft ook de reden voor aanwezigheid in Nederland op. Dat ze verslaafd zijn is hun eigen schuld, niet de mijne, en altijd dat gelul over schaamte of 'gezichtsverlies' als ze met hangende pootjes terug naar eigen land en dorp moeten - al die 'migranten' uit de derde wereld, of het nou asielzoekers, gelukszoekers, of illegalen zijn, hebben daar ook altijd last van - is niet ons probleem.

Ons probleem is dat we niet dezelfde fout moeten maken als in de jaren 70, toen heel veel van die zg 'gastarbeiders' werkloos werden, en hen werd toegestaan hier gewoon de rest van hun leven verder op een uitkering te leven (terwijl ze vaak maar een paar jaar hadden gewerkt), en hun gezinnen mochten invliegen. Die 'gastarbeider-constructie' is een aantal jaren een win-win situatie geweest (zowel voor de gastarbeider die hier een veelvoud verdiende van wat hij in zijn eigen land gewend was, als voor enkele sectoren die er goedkope ongeschoolde arbeiders aan hadden), maar is daarna veranderd in één groot blok aan ons been (zowel financieel als maatschappelijk), met de gebakken peren waarvan we tot op de dag van vandaag te maken hebben.

Zo ver moeten we het niet wéér laten komen met de zg MOE-landers.