: Een stabiele factor ja. Het is zeker geen slechte politicus. Maar premier is een heel ander verhaal. Wilders kan nauwelijks water bij de wijn doen. Hij laat zich opfokken en de kast op jagen. Hij is heel erg consequent en dat weet iedereen in de kamer en dat is de hele reden waarom de PVV altijd naast het net vist. Je weet als politicus gewoon dat hij niet betrouwbaar genoeg is om mee samen te werken. Wilders is een mooie prikker. Lekker porren met dezelfde 3-4 punten en dit in elke discussie naar voren brengen. Mooie vent. Geen premier.

Ben het absoluut eens dat Baudet het ook niet zal zijn. Die vent oogst nog een schandaal of 12 en dan valt de boel uit elkaar. Feit dat ie uberhaupt in de kamer staat geeft hoop. Vergeet niet dat lui als Janmaat gewoon echt nog heel erg veel meer shit over zich heen kregen. Die arme man zei de dingen die we toen negeerden en deed dit ook op zo'n drammerige manier, maar hij stond er wel. Beste vent. Geen premier, noch kanshebber voor een partij die groot kon zijn.

Ik durf zelfs zo ver te gaan als te zeggen dat Fortuyn, ondanks z'n eindeloze charisma, vanaf zijn intro al gedoodverfd was om zijn hele carriere in de kamer overal maar achter aan te hinken met een partij vol kanslozen aan z'n been geketend.

Deze mannen zijn wel belangrijk uiteindelijk hoor, maar dan meer om misschien ooit een meer gematigde rechtse partij te krijgen die niet zo schreeuwt.