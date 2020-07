:

Hier in Nederland komen ook steeds meer berichten van 'besmettingen'.

nos.nl/liveblog/2341261-drukte-in-sup...

Jawel een outbreak hier en een outbreak daar!

Ik geloof er niets van dat de we weer een piek krijgen van het aantal corona doden. Het is hoog zomer, Ik heb nog nooit meegemaakt dat de ziekenhuizen in de zomer vol liggen met verkoudheidspatienten.

Als dat binnenkort wèl zo is dan is het coronavirus echt het killer virus waar we allemaal zo bang voor waren begin maart.